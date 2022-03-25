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    25 марта 2022, 22:24

    Жителя Тюмени осудят за убийство 17-летней сожительницы

    Арина Бобкова

    Жителю Тюмени грозит срок за убийство 17-летней сожительницы. Об этом сообщило URA.ru со ссылкой на официальный сайт регионального СК по Тюменской области.

    25-летний злоумышленник проживал с несовершеннолетей девушкой, с которой находился в отношениях. Как сообщили следователи, 31 мая 2021 года между ними возник конфликт. Девушку госпитализировали с множествнными травмами. Она скончалась в карете скорой помощи.

    Против мужчины возбудили уголовные дела по статьям «Истязание несовершеннолетней» и «Половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, совершенное лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста».