Жителя Тюмени осудят за убийство 17-летней сожительницы

Жителю Тюмени грозит срок за убийство 17-летней сожительницы. Об этом сообщило URA.ru со ссылкой на официальный сайт регионального СК по Тюменской области.

25-летний злоумышленник проживал с несовершеннолетей девушкой, с которой находился в отношениях. Как сообщили следователи, 31 мая 2021 года между ними возник конфликт. Девушку госпитализировали с множествнными травмами. Она скончалась в карете скорой помощи.

Против мужчины возбудили уголовные дела по статьям «Истязание несовершеннолетней» и «Половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, совершенное лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста».