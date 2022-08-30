Жителя Тюмени осудят за домогательство несовершеннолетней

Житель Тюмени домогался маленькой девочки. Теперь он предстанет перед судом. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу следственного управления СК РФ по Тюменской области.

Ситуация произошла 29 августа в ТРЦ «Гудвин». Против злоумышленника возбудили уголовное дело. Теперь ему грозит до 20 лет заключения.

«Подозреваемый в совершении преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетней девочки задержан. В ближайшее время следствие будет ходатайствовать об избирании ему меры пресечения», — отметили в ведомстве.