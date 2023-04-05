Криминал 05 апреля 2023, 00:32 Жителя Тюмени осудили за угрозы убийством собственной жене

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Житель Тюмени получил уголовный срок за угрозы убийством, которые он предъявлял собственной жене. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на объединенную пресс-службу судебной системы Тюменской области.

Пострадавшая заявила мужчине, что больше не хочет строить с ним отношения. После этого злоумышленник стал преследовать женщину, звонить ей с незнакомых номеров, угрожать убийством и оскорблять.

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Спустя время он настиг ее на улице, попытался задушить с криками «Я убью тебя!», а также толкнул на проезжую часть, из-за чего пострадавшая упала и ударилась головой об асфальт. Мужчину приговорили к заключению сроком на полтора года.

Также в ближайшее время ему предстоит еще один суд. Осужденного подозревают в убийстве своей бывшей тещи и нового сожителя экс-жены.