Криминал 16 марта 2023, 13:46 Жителя Тюмени обвинили в убийстве своей малолетней дочери

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Жителю Тюмени предъявили обвинение в убийстве своей четырехмесячной дочери. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на региональное управление СК РФ.

По данным следствия, в октябре прошлого года мужчина в состоянии алкогольного опьянения избил свою сожительницу и четырехмесячную дочь. Потерпевших доставили в больницу, однако травмы ребенка оказались несовместимы с жизнью.

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Отмечается, что уголовное дело против тюменца передали в суд.

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