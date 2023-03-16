16 марта 2023, 13:46
Жителя Тюмени обвинили в убийстве своей малолетней дочери
Жителю Тюмени предъявили обвинение в убийстве своей четырехмесячной дочери. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на региональное управление СК РФ.
По данным следствия, в октябре прошлого года мужчина в состоянии алкогольного опьянения избил свою сожительницу и четырехмесячную дочь. Потерпевших доставили в больницу, однако травмы ребенка оказались несовместимы с жизнью.
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Отмечается, что уголовное дело против тюменца передали в суд.
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Тюмень
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