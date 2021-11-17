Жителя Тарко-Сале осудили за убийство знакомого по неосторожности

44-летнего вахтовика из Трако-Сале приговорили к заключению за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть. Об этом сообщил «Север-Пресс».

Ситуация произошла в марте. Мужчина выпивал вместе со своим коллегой в общежитии на улице Геофизиков. В результате между ними завязался конфликт. Злоумышленник начал избивать своего приятеля по голове. Из-за полученных травм мужчина скончался.

Во время суда мужчина отказался признавать свою вину, а также заявил, что совершил убийство в целях самообороны. Несмотря на это, подсудимого приговорили к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима.