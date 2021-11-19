Жителя Тарко-Сале заподозрили в мошенничестве

Полицейские из Тарко-Сале вычислили мужчину, которого обвиняют в мошенничестве. На данный момент он уже отбывает наказание за аналогичное преступление. Об этом сообщил «Север-Пресс».

В марте 2020 года с заявлением в полицию обратился мужчина. Он рассказал, что искал в интернете человека, который сможет доставить два КамАЗа из Тарко-Сале в Минеральные Воды. С ним связался неизвестный и сказал, что выполнит просьбу. Однако после получения денег мужчина перестал выходить на связь.

Следователям удалось обнаружить подозреваемого. Он полностью признал свою вину. На данный момент он уже отбывает наказание в колонии за совершение аналогичного преступления.