Криминал 29 февраля 2024, 14:53 Жителя Таганрога, скопировавшего часть базы сотового оператора, оштрафовали на 30 тысяч

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Дело в отношении экс-сотрудника сотовой компании, который пытался украсть личные данные части абонентов, прекратили, он отделался штрафом в 30 тысяч рублей. Об этом сообщил сайт rostovgazeta.ru со ссылкой на ФСБ по Ростовской области.

Мужчина попался, когда успел скопировать только часть даных. Задержанный во всем признался, раскаялся, активно помогал расследованию. В результате уголовное дело в отношении него решили прекратить.

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