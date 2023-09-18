Криминал 18 сентября 2023, 19:08 Жителя Таганрога приговорили к 9,5 года колонии за убийство знакомого

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В Ростовской области суд приговорил жителя Таганрога к девяти годам и шести месяцам лишения свободы за убийство знакомого. Об этом сообщил сайт rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное УСКР.

По данным следствия, весной этого года подсудимый распивал со своим приятелем алкоголь, после чего между ними произошел конфликт. В ходе ссоры мужчина схватил нож и ударил им знакомого, от полученных ранений 62-летний потерпевший скончался.

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Отмечается, что местный житель будет отбывать свое наказание в колонии строгого режима.