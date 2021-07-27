Жителя Свердловской области заживо похоронили за долг в 500 рублей

Двое мужчин в Свердловской области вывезли в лес должника, избили и похоронили в яме, когда он был жив. Мужчина задолжал им 500 рублей. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на пресс-секретаря свердловского управления СКР Александра Шульгу.

Уточняется, что потерпевшего похитили и избили, а потом испугались, что он заявит в полицию.

«Его снова стали избивать, после чего еще живого засыпали землей», — рассказал Шульга.

Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых рассказал, что мать погибшего заявила в полицию не сразу, так как сын собирался уехать на работу в другой город.

Судить будут только одного из преступников, так как второй умер.