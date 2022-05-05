Жителя Свердловской области заподозрили в убийстве родной матери

В Свердловской области местного жителя заподозрили в убийстве своей пожилой матери. Об этом сообщило ИА Ura.ru.

Старший помощник прокурора региона Марина Канатова рассказала, что подозреваемый нанес женщине порядка 40 ударов руками и ногами. Полученные травмы оказались смертельными и пострадавшая скончалась. Мужчина не сообщил о произошедшем правоохранителям и прожил с трупом в квартире около недели. О пропаже женщины заявили сотрудники почты, которые не могли передать ей пенсию. Возбуждено уголовное дело.