Криминал 10 ноября 2022, 05:51 Жителя Свердловской области приговорили к заключению за убийство собутыльника кувалдой

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Житель Свердловской области разбил голову своего собутыльника кувалдой. Мужчину приговорили к заключению. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Свердловской области.

В октябре 2021 года в поселке под Североуральском мужчины распивали алкоголь. В какой-то момент между ними завязалась ссора, которая переросла в драку. Один из участников конфликта схватил кувалду и ударил своего оппонента по голове, тем самым сбив с ног. Когда пострадавший оказался на земле, злоумышленник добил его еще одним ударом.

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Виновника случившегося приговорили к 10 годам заключения. Отбывать срок он будет в колонии строгого режима.

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