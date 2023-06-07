07 июня 2023, 13:20
Жителя Свердловской области приговорили к 16 годам тюрьмы за убийство продавца автомобиля
Суд приговорил жителя города Камышлова Свердловской области к 16 годам лишения свободы за убийство продавца автомобиля. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу Свердловского областного суда.
По данным следствия, весной прошлого года осужденный нашел объявление о продаже машины и предложил продавцу встретиться. Местный житель достал пистолет и начал угрожать продавцу, после отказа выйти из машины он выстрелил в потерпевшего.
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Отмечается, что отбывать наказание осужденный будет в колонии строгого режима.
Преступления
Свердловская область
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