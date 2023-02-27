Криминал 27 февраля 2023, 14:52 Жителя Свердловской области осудят за убийство продавца иномарки

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В Екатеринбурге осудят мужчину, который убил продавца легкового автомобиля. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Свердловской области.

По данным следствия, в марте прошлого года местный житель договорился о встрече с мужчиной, который собирался продать иномарку Volvo за 2,3 миллиона рублей.

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Под предлогом проверки автомобиля подозреваемый попросил продавца выехать за город, где впоследствии он выстрелил в потерпевшего несколько раз.

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