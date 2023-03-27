27 марта 2023, 16:11
Жителя Свердловской области осудили за убийство бывшей жены и ее любовника
Житель Бисерти Свердловской области получил срок за убийство своей бывшей жены и ее нового любовника. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу Свердловского областного суда.
Преступление мужчина совершил в апреле 2022 года. Злоумышленник не смог смириться с тем, что жена бросила его и начала жить с новым возлюбленным.
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Фигурант дела пришел на новое место жительства бывшей супруги и застал ее с новым мужчиной. Не совладав с ревностью, злоумышленник схватил нож и зарезал обоих.
Суд приговорил его к заключению сроком на 17 лет.
Убийства
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