Криминал 27 марта 2023, 16:11 Жителя Свердловской области осудили за убийство бывшей жены и ее любовника

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Житель Бисерти Свердловской области получил срок за убийство своей бывшей жены и ее нового любовника. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу Свердловского областного суда.

Преступление мужчина совершил в апреле 2022 года. Злоумышленник не смог смириться с тем, что жена бросила его и начала жить с новым возлюбленным.

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Фигурант дела пришел на новое место жительства бывшей супруги и застал ее с новым мужчиной. Не совладав с ревностью, злоумышленник схватил нож и зарезал обоих.

Суд приговорил его к заключению сроком на 17 лет.