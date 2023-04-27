Криминал 27 апреля 2023, 13:53 Жителя Свердловской области будут судить за убийство инвалида

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Житель Березовского в Свердловской области предстанет перед судом за убийство человека с инвалидностью. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

По версии следствия, в феврале этого года мужчина остался ночевать у соседей из-за случившегося пожара в его доме. Уходя из квартиры, он забыл закрыть за собой дверь, в результате чего из дома сбежал кот.

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Хозяин квартиры нашел своего гостя и избил его, от полученных травм потерпевший скончался.