27 апреля 2023, 13:53
Жителя Свердловской области будут судить за убийство инвалида
Житель Березовского в Свердловской области предстанет перед судом за убийство человека с инвалидностью. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.
По версии следствия, в феврале этого года мужчина остался ночевать у соседей из-за случившегося пожара в его доме. Уходя из квартиры, он забыл закрыть за собой дверь, в результате чего из дома сбежал кот.
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Хозяин квартиры нашел своего гостя и избил его, от полученных травм потерпевший скончался.
Преступления
Свердловская область
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