Криминал 17 апреля 2023, 16:46 Жителя Свердловской области будут судить за попытку сжечь бывшую жену с детьми

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В Свердловской области пройдет суд над жителем Качканара, которого обвиняют в попытке сжечь бывшую жену вместе с тремя детьми. Об этом написал сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.

Как рассказали в ведомстве, летом 2022 года обвиняемый на почве ревности пришел в дом к бывшей супруге, облил двери легковоспламеняющейся жидкостью и поджег. После этого мужчина скрылся в неизвестном направлении.

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По словам старшего помощника руководителя следственного комитета по Свердловской области Александра Шульги, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд.