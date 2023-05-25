Криминал 25 мая 2023, 16:49 Жителя Сургута задержали по подозрению в убийстве тестя МВД сообщило о задержании жителя Сургуту по подозрению в убийстве

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Полицейские уголовного розыска по Сургуту по подозрению в убийстве родственника задержали ранее судимого местного жителя. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

По предварительной информации, фигурант на почве личной неприязни нанес несколько ударов ножом своему тестю, после чего скрылся. Потерпевший скончался от полученных ран.

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В течение суток правоохранители установили местонахождение мужчины и задержали его в одной из городских гостиниц. Во время задержания подозреваемый отказался выполнить требование о сдаче оружия, после чего к нему применили физическую силу.

«Для проведения необходимых процессуальных действий полицейские доставили задержанного в следственные органы», — сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

О ЧП стало известно в среду. По данным «360», обвиняемый нанес тестю как минимум семь ножевых ранений после отказа вернуть дочь. Очевидцами кровавой сцены стали сотрудники ближайшей точки общепита.