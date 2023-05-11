Криминал 11 мая 2023, 12:50 Жителя Сургута приговорили к 12 годам тюрьмы за убийство 8-летней давности

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Суд приговорил жителя Сургута Ханты-Мансийского автономного округа к 12 годам лишения свободы за убийство, которое он совершил восемь лет назад. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на данные окружной прокуратуры.

По информации ведомства, весной 2015 года мужчина обратился к местному предпринимателю с просьбой поставить на линию принадлежащие ему маршрутные автобусы.

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Между ними произошла ссора, в результате который подсудимый выстрелил в потерпевшего из пистолета. Отмечается, что правоохранителям удалось задержать местного жителя только в ноябре 2022 года.