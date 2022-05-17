Жителя Стерлитамака заподозрили в приставаниях к 12-летней девочке

В Стерлитамаке задержали 34-летнего мужчину, подозреваемого в педофилии. Предположительно, он приставал к 12-летней девочке в продуктовом магазине, сообщила пресс-служба СУ СК по Республике Башкортостан. В распоряжении «360» появилось видео с камеры видеонаблюдения.

На кадрах видно, как мужчина надвигается на девочку с самокатом, а она испуганно пятится. Потом мужчина уходит.

Все произошло вечером 14 мая. По версии следователей, пьяный житель Аургазинского района совершил «развратные действия» в отношении ребенка. Школьница рассказала об этом родителям, которые обратились к правоохранителям.

Следователи, криминалисты и сотрудники МВД Башкортостана провели следственно-оперативные мероприятия и установили личность злоумышленника. Подозреваемого задержали в квартире его брата. Его подозревают в развратных действиях, совершенных в отношении лица, достигшего 12-летнего, но не достигшего 14-летнего возраста (часть 2 статьи 135 УК РФ).

«В настоящее время с задержанным проводятся первоначальные следственные действия, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу», — добавила пресс-служба СУ СК по республике.