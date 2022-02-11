Жителя Ставропольского края заподозрили в убийстве гостя на почве ревности

В Ставропольском крае арестован местный житель, подозреваемый в убийстве знакомого на почве ревности.

Как сообщает newstracker.ru со ссылкой на информацию СУ СКР по региону, во время новогодних каникул пара пригласила в гости знакомого. В ходе застолья 59-летнему хозяину квартиры показалось, что его более молодой 45-летний гость начал ухаживать за его женщиной.

Мужчины начали выяснять отношения, и конфликт перешел в драку. В какой-то момент хозяин квартиры вооружился ножом и несколько раз ударил гостя в шею. Раны оказались смертельными.

Хозяин квартиры задержан и арестован. Ему уже предъявлено обвинение в убийстве. Если суд подтвердит его вину, мужчина может провести в колонии до 15 лет.