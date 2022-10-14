Жителя Ставропольского края осудят за убийство и изнасилование девочки-подростка | 360°

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Жителя Ставропольского края осудят за убийство и изнасилование девочки-подростка

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Житель хутора Раздольный в Ставропольском крае подозревается в изнасиловании и убийстве 17-летней знакомой. Теперь он предстанет перед судом. Об этом сообщил NewsTracker со ссылкой на Следственный комитет и прокуратуру региона.

Преступление произошло осенью 2021 года. Две девушки-сестры выпивали в компании в одном из домов. В какой-то момент они решили отправиться домой. Сестры вызвали такси и попытались уехать, однако к ним подошел парень из компании и заявил, что хочет вступить с одной из них в интимную связь. Испугавшись, девушки вышли из машины и попытались убежать.

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Злоумышленник догнал старшую сестру и затащил ее в заброшенный дом. Там он изнасиловал пострадавшую. После этого девушка попыталась сбежать, но подозреваемый испугался, что она расскажет обо всем полиции. Он ударил пострадавшую по меньшей мере 12 раз граблями, а после задушил веревкой. Тело он оставил в камышах и прикрыл сухой травой. Мужчину задержали на следующий день. Против него возбудили уголовное дело за изнасилование, иные действия сексуального характера и убийство.

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Убийства

Изнасилования

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