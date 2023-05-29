Криминал 29 мая 2023, 19:05 Жителя Ставрополья приговорили к 8 годам тюрьмы за попытку сбыта крупной партии наркотиков

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Жителя города Георгиевска Ставропольского края приговорили к восьми годам лишения свободы за попытку сбыта крупной партии наркотиков. Об этом сообщил сайт Newstracker со ссылкой на региональную прокуратуру.

По данным следствия, наркоторговца задержали в августе 2020 года. В составе банды он раскладывал запрещенные вещества по тайникам.

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Как сообщил сайт kp.ru, отбывать свое наказание местный житель будет в колонии строгого режима.