29 мая 2023, 19:05
Жителя Ставрополья приговорили к 8 годам тюрьмы за попытку сбыта крупной партии наркотиков
Жителя города Георгиевска Ставропольского края приговорили к восьми годам лишения свободы за попытку сбыта крупной партии наркотиков. Об этом сообщил сайт Newstracker со ссылкой на региональную прокуратуру.
По данным следствия, наркоторговца задержали в августе 2020 года. В составе банды он раскладывал запрещенные вещества по тайникам.
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Как сообщил сайт kp.ru, отбывать свое наказание местный житель будет в колонии строгого режима.
Наркотики
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