Жителя Ставрополья осудят за вымогательство и расстрел человека | 360°

25 октября 2022, 22:34
Жителя Ставрополья осудят за вымогательство и расстрел человека
В Пятигорске мужчину ждет суд за вымогательство и стрельбу в человека. Об этом сообщил News Tracker со ссылкой на региональную прокуратуру.
В феврале 2022 года злоумышленник в компании трех мужчин встретился со своим знакомым и попытался заполучить у него 30 тысяч рублей. Пострадавший отдал оппонентам 2,5 тысячи рублей, а остальное пообещал отдать позже.
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Спустя время фигурант дела вновь встретился с оппонентом и его приятелем, в которого и попала пуля травматического пистолета.
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