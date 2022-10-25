Жителя Ставрополья осудят за вымогательство и расстрел человека | 360°

Криминал 25 октября 2022, 22:34 Жителя Ставрополья осудят за вымогательство и расстрел человека

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В Пятигорске мужчину ждет суд за вымогательство и стрельбу в человека. Об этом сообщил News Tracker со ссылкой на региональную прокуратуру.

В феврале 2022 года злоумышленник в компании трех мужчин встретился со своим знакомым и попытался заполучить у него 30 тысяч рублей. Пострадавший отдал оппонентам 2,5 тысячи рублей, а остальное пообещал отдать позже.

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Спустя время фигурант дела вновь встретился с оппонентом и его приятелем, в которого и попала пуля травматического пистолета.

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