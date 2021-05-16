Жителя Ставрополья арестовали по подозрению в причастности к банде Басаева

Правоохранители задержали жителя Ставропольского края Багаудина Куванаева, подозреваемого в участии в вооруженном бандформировании Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба. Как сообщила пресс-служба центрального аппарата СК, задержанный принимал участие в нападении на Ботлихский район Дагестана.

Правоохранители установили, что к банде Басаева подозреваемый присоединился в июле 1999 года. Уже в августе вооруженная группа боевиков напала на Ботлихский район Дагестана, где в ходе массированного обстрела убила 33 мирных жителя. Еще 34 получили ранения.

Цель вооруженного мятежа заключалась в свержении конституционного строя России и отделении от нее территории республики.

На Багаудина Куванаева правоохранители вышли в ходе расследования уголовного дела. Они получили доказательства его причастности к вооруженному мятежу и посягательству на жизнь сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих.

По ходатайству следствия суд отправил подозреваемого под стражу. В период с 1999 по 2020 год за участие в нападении на Дагестан различные сроки получили более 80 бывших участников бандформирования. В розыске находятся еще 28 человек. Уголовное преследование семи боевиков, в том числе Басаева, прекратили в связи с их смертью.