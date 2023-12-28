Криминал 28 декабря 2023, 15:31 Жителя Старого Оскола приговорили к 9 годам колонии за убийство знакомого

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В Белгородской области суд приговорил жителя Старого Оскола к девяти годам лишения свободы за убийство своего приятеля. Об этом сообщил сайт bel.ru со ссылкой на региональную прокуратуру.

По данным следствия, мужчины распивали алкоголь, после чего между ними произошла ссора. Во время конфликта подсудимый схватил складной нож и несколько раз ударил им знакомого, от полученных ранений тот скончался.

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Отмечается, что отбывать свое наказание местный житель будет в исправительной колонии строгого режима.