Жителя Солнечногорска посадили на 10,5 года за оборот оружия

В Подмосковье мужчину приговорили к 10 годам и 6 месяцам лишения свободы. Его признали виновным в нескольких преступлениях, среди которых — незаконный оборот оружия.

В августе прошлого года правоохранители пришли в квартиру жителя Солнечногорска Виталия Арсеньева с проверкой, сообщили в пресс-службе СК РФ по Московской области. Мужчину заподозрили в причастности к незаконному обороту оружия.

Арсеньев выстрелил в живот и ногу одного из полицейских. Его самого задержали, а оперативника экстренно госпитализировали.

Во время обыска в квартире подозреваемого обнаружили целый арсенал — коробки с патронами, составные части разного огнестрельного оружия и другие предметы.

«В ходе предварительного расследования Арсеньев признал вину частично, дав показания об обстоятельствах, совершенного им преступления», — уточнили в ведомстве.

Следователи провели около 10 допросов, несколько раз осмотрели место происшествия, проверили показания, назначили необходимые экспертизы и провели другие следственные действия. Собранные доказательства и полученные заключения легли в основу обвинения. Суд признал их достаточными для вынесения приговора.

Виталия Арсеньева признали виновным в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа, незаконном обороте оружия и боеприпасов и незаконном изготовлении, переделке огнестрельного оружия и его составных частей. Его приговорили к 10 годам и шести месяцам лишения свободы. Из этого срока 46-летний мужчина проведет первые два года в тюрьме, а остальное время — в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на один год.

Приговор суда до в законную силу еще не вступил.