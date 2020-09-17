Жителя Соликамска задержали за изнасилование мальчика

Мужчина изнасиловал шестилетнего мальчика в заброшенном гараже за школой. Полицейские Соликамска объявили педофила в розыск, а затем смогли его задержать.

Разыскивать мужчину, совершившего особо тяжкое преступление, начали 16 сентября. Пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю опубликовала ориентировку с фотороботом предполагаемого преступника. По информации следователей, мужчина был одет в темную свитер или куртку и штаны темного цвета.

Источник фото: СУ СКР по Пермскому краю

Затем в соцсетях появилась ориентировка с более детальная информацией и видео с самим подозреваемым. Как считают следователи, вечером 15 сентября мужчина подкараулил шестилетнего ребенка и изнасиловал его в заброшенном гараже, который находится за соликамской школой № 1.

В итоге педофила удалось найти и задержать, пишет сайт kp.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Оказалось, что задержанный мужчина уже был ранее судим за мошенничество.