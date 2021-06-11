Жителя Симферополя заподозрили в оправдании нацизма

В Крыму возбуждено уголовное дело в отношении 21-летнего жителя Симферополя, которого заподозрили в реабилитации нацизма. Об этом сообщил «Новый Севастополь» со ссылкой на региональный Следственный комитет.

По данным издания, подозреваемый отрицал факты, которые были установлены Международным военным трибуналом для суда и наказания главных военных преступников европейских стран. В тексте, размещенном мужчиной в соцсети, «имеются признаки оправдания идеологии нацизма, программы использования рабского труда, жестокого обращения с военнопленным».