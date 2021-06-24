Жителя Симферополя задержали за работу на Украину

Сотрудники ФСБ задержали жителя Симферополя за то, что он собирал информацию о полетах российской военной авиации. По версии следствия, он работал на спецслужбы Украины.

«В течение длительного времени российский гражданин с использованием специального антенного и приемного оборудования получал по заданию спецслужб Украины информацию о полетах российской военной авиации», — заявили в Центре общественных связей ФСБ.

В ведомстве отметили, что эти сведения хотели использовать против безопасности России». Открыто уголовное дело по статье УК РФ «Государственная измена». Следствие продолжается.