03 февраля 2023, 12:40
Жителя Симферополя задержали за призыв убивать полицейских
ФСБ: житель Симферополя в соцсетях призывал к расправам над силовиками
Житель Симферополя в соцсетях предложил убивать работников правоохранительных органов. Его обвинили в призывах к экстремизму и задержали, рассказала пресс-служба УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.
На странице сообщества в «ВКонтакте» 50-летний мужчина оставил публикацию с призывом убивать представителей правоохранительных органов. Его вычислили и задержали.
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Во время обыска у мужчины нашли компьютер и другие улики, которые помогут подтвердить его причастность к преступлению. Против симферопольца завели уголовное дело о публичном призыве к экстремизму. Суд, по словам пресс-службы ФСБ, может отправить мужчину в тюрьму на срок до пяти лет.
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Силовики также задержали жителя Севастополя по делу о спонсировании терроризма и одного крымчанина, который активно участвовал в работе незаконного националистического батальона.
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