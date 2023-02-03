Криминал 03 февраля 2023, 12:40 Жителя Симферополя задержали за призыв убивать полицейских ФСБ: житель Симферополя в соцсетях призывал к расправам над силовиками

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Житель Симферополя в соцсетях предложил убивать работников правоохранительных органов. Его обвинили в призывах к экстремизму и задержали, рассказала пресс-служба УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.

На странице сообщества в «ВКонтакте» 50-летний мужчина оставил публикацию с призывом убивать представителей правоохранительных органов. Его вычислили и задержали.

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Во время обыска у мужчины нашли компьютер и другие улики, которые помогут подтвердить его причастность к преступлению. Против симферопольца завели уголовное дело о публичном призыве к экстремизму. Суд, по словам пресс-службы ФСБ, может отправить мужчину в тюрьму на срок до пяти лет.

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Силовики также задержали жителя Севастополя по делу о спонсировании терроризма и одного крымчанина, который активно участвовал в работе незаконного националистического батальона.