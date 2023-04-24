Криминал 24 апреля 2023, 12:48 Жителя Симферополя отправили в тюрьму за участие в террористическом батальоне Жителя Симферополя осудили на 4,5 года за участие в крымско-татарском нацбатальоне РИА «Новости»

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Киевский районный суд Симферополя вынес приговор местному жителю, который вступил в Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана* и занимался его обеспечением. Его осудили на 4,5 года лишения свободы, сообщил ТАСС.

Мужчину признали виновным в участии в незаконном вооруженном формировании. Он добровольно вступил в нацбатальон в 2016 году и занимался обеспечением его деятельности. Имея возможность выйти из нацбатальона и обратиться к правоохранителям, подсудимый этого не сделал.

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Киевский райсуд приговорил его к 4,5 года лишения свободы, из которых первый год мужчина проведет в тюрьме, а оставшуюся часть срока — в колонии строгого режима. Кроме того, ему ограничат свободу еще на один год.

В апреле в Крыму задержали двух других участников Крымско-татарского добровольческого батальона имени Номана Челебиджихана*, в феврале — еще одного.

За подготовку диверсии в Минеральных Водах на территории Ставропольского края схватили пособника исламской террористической организации. Во время обысков у него изъяли компоненты для создания взрывчатки.

* ФСБ по решению Верховного суда России внесла Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана в Единый федеральный список террористических организаций.