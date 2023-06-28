Криминал 28 июня 2023, 19:02 Жителя Шахт задержали по подозрению в убийстве

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Жителя города Шахты заподозрили в убийстве. По предварительным данным, задержанный ударил ножом знакомого из-за замечания. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на данные Следственного управления Следственного комитета (СК) РФ по Ростовской области.

Ситуация произошла в понедельник около одного из многоквартирных домов на улице Делегатской. Мужчины поссорились на фоне «личных неприязненных отношений». В какой-то момент 29-летний злоумышленник достал нож и несколько раз ударил 34-летнего оппонента. Пострадавший погиб на месте происшествия. Против злоумышленника возбудили уголовное дело по статье «Убийство».