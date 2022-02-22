Жителя Североморска заподозрили в неоднократных кражах продуктов

Жителя Североморска Мурманской области заподозрили в серии краж продуктов. Об этом сообщили Nation News со ссылкой на издание «Мурманский вестник».

С заявлением в полицию обратились сотрудники магазина. Они заявили о недостаче продуктов. Следователи изучили записи с камер наблюдения и обнаружили, что неизвестный мужчина зашел в магазин в середине дня, набрал продуктов и вынес их, обойдя кассы.

Злоумышленника задержали. Выяснилось, что до этого он осуществил еще семь краж. Сумма ущерба составила более 10 тысяч рублей. Свою вину мужчина признал. Теперь он может отправиться в тюрьму на срок до двух лет.