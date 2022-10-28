Жителя Севастополя за попытку кражи скутера | 360°

Криминал 28 октября 2022, 21:09 Жителя Севастополя за попытку кражи скутера

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Житель Севастополя попытался угнать скутер, однако потерпел неудачу. Теперь злоумышленнику грозит до пяти лет заключения. Об этом сообщил «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Севастополю.

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По версии следователей, 27-летний злоумышленник заметил припаркованный скутер, у которого не было противоугонной системы. Тогда мужчина решил укатить транспортное средство, однако его спугнул хозяин машины. Мужчину задержали сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Ленинскому району. Против него возбудили уголовное дело по статье «Кража».