Криминал 10 ноября 2022, 17:18 Жителя Севастополя приговорили к девяти годам тюрьмы за демонстрацию полового органа детям

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Суд Севастополя приговорил местного жителя к заключению сроком на девять лет в колонии строго режима за демонстрацию полового органа двум девятилетним девочкам. Об этом сообщил «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города.

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Преступление злоумышленник совершил в июне 2022 года в подъезде дома на улице Генерала Хрюкина. Прокуратура собрала достаточное количество доказательств причастности мужчины, в том числе ДНК-экспертизу окурка, найденного на месте происшествия. Свою вину мужчина признал. Его осудили по статье «Иные действия сексуального характера в отношении двух несовершеннолетних, не достигших четырнадцатилетнего возраста».