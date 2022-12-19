Криминал 19 декабря 2022, 11:07 Жителя Севастополя отправили на 12 лет в тюрьму за сотрудничество с украинской разведкой ФСБ: жителя Севастополя приговорили к 12 годам колонии за госизмену в пользу Украины

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Евгения Петрушина из Севастополя приговорили к 12 годам колонии строгого режима за госизмену. Он сотрудничал с украинской разведкой, рассказали в Центре общественных связей ФСБ России.

Парня задержали в апреле 2021 года, а теперь вынесли окончательный вердикт. Следователи выяснили, что житель Севастополя передавал Главному управлению разведки Минобороны Украины информацию о Черноморском флоте. Ее могли использовать против нацбезопасности России. Суд приговорил Евгения Петрушина к 12 годам колонии строгого режима с ограничением свободы на год и штрафом 100 тысяч рублей.

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В декабре 2022 года ФСБ схватила двух других жителей Севастополя за госизмену в форме шпионажа. Силовики заподозрили, что они собирали информацию о местонахождении российских военных объектов. Один из мужчин работал на Службу безопасности Украины с 2016 года, другого подключили прошедшим летом.

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