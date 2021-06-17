Жителя Севастополя будут судить за смертельное ДТП

Севастопольца обвинили в том, что он сбил пенсионерку на пешеходном переходе. Пострадавшая умерла. Об этом сообщила газета «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

По данным ведомства, мужчина нарушил правила дорожного движения. В результате он сбил пожилую женщину, которая шла по пешеходному переходу. Позже она скончалась в больнице.

«Как полагает следствие, 11 декабря 2020 года обвиняемый, управляя технически исправным автомобилем Lada 211540, двигаясь в Нахимовском районе Севастополя, в нарушение требований правил дорожного движения произвел наезд на пешехода», — уточнили в пресс-службе.

Уголовное дело передано в суд.