Жителя Сестрорецка осудили за убийство падчерицы. Мужчина проведет в тюрьме 11 лет

Жителя Сестрорецка в пригороде Санкт-Петербурга приговорили к 11 годам заключения в исправительной колонии строгого режима за убийство падчерицы. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Курортного района.

Следователи установили, что во время ссоры мужчина ударил свою падчерицу по голове. Ситуация произошла в квартире на улице Токарева. В результате женщина умерла от полученной травмы.

Мужчина вывез тело погибшей в парк и закопал его там. После этого он скрыл следы преступления и написал заявление в полицию о пропаже родственницы. Вычислить убийцу удалось благодаря пятну крови на одной из страниц паспорта.

При вынесении приговора суд учел тот факт, что мужчина вводил следствие в заблуждение.