Жителя Саратовской области осудят за убийство женщины и ранение ее сына

По данным информагентства, в марте 2019 года мужчина распивал алкоголь в гостях у знакомой и ее сына. В какой-то момент между собутыльниками вспыхнула ссора, закончившаяся поножовщиной. Гость схватился за нож и ранил оппонента.

«Раненый мужчина выбежал из кухни в комнату, в которой находилась мать и упал на диван», — уточнили в ведомстве.

Женщина попыталась оттащить нападавшего от сына, но тоже получила несколько ударов ножом. Она скончалась на месте, а раненного мужчину медикам удалось спасти.