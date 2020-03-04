Жителя Саратовской области осудят за убийство женщины и ранение ее сына
В Саратовской области перед судом предстанет 36-летний житель Екатериновки, который весной прошлого года прирезал женщину и серьезно ранил ее сына. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СК.
По данным информагентства, в марте 2019 года мужчина распивал алкоголь в гостях у знакомой и ее сына. В какой-то момент между собутыльниками вспыхнула ссора, закончившаяся поножовщиной. Гость схватился за нож и ранил оппонента.
«Раненый мужчина выбежал из кухни в комнату, в которой находилась мать и упал на диван», — уточнили в ведомстве.
Женщина попыталась оттащить нападавшего от сына, но тоже получила несколько ударов ножом. Она скончалась на месте, а раненного мужчину медикам удалось спасти.