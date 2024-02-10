Криминал 10 февраля 2024, 00:19 Жителя Саратовской области арестовали за призыв к участнику СВО сдаться в плен ФСБ арестовала под Саратовом мужчину, убеждавшего участника СВО сдаться в плен РИА «Новости»

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Жителя Саратовской области арестовали по подозрению, что он склонял участника СВО к сдаче в плен украинской армии. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ФСБ России по региону.

Подозреваемый по переписке в интернете призывал знакомого, проходившего службу в зоне СВО, добровольно сдаться в плен ВСУ, сообщили в региональном управлении. СК России возбудил уголовное дело по статье «Подстрекательство к добровольной сдаче в плен».

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«Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили в ведомстве.

Фигуранту грозит наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет. При обыске в доме подозреваемого обнаружили минимум четыре мобильных телефона.

Россия и Украина обменялись военнопленными в формате 100 на 100. Освобожденных военнослужащих доставили в Москву самолетами военно-транспортной авиации.