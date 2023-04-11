Криминал 11 апреля 2023, 13:32 Жителя Саратова приговорили к 8 годам лишения свободы за убийство собственного отца

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Суд приговорил жителя города Саратова к восьми годам лишения свободы за убийство своего отца молотком. Об этом сообщил сайт VSE42.RU со ссылкой на СУ СК России.

По данным следствия, в декабре прошлого года мужчины распивали спиртные напитки, после чего между ними возник конфликт. Во время ссоры сын схватил молоток и нанес своему отцу множественные удары, от полученных травм потерпевший скончался.

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Как сообщили«Дни.ру», свое наказание мужчина будет отбывать в колонии строгого режима.