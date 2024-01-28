Криминал 28 января 2024, 11:43 Жителя Саранска заподозрили в убийстве двоих мужчин из-за громкой музыки СК возбудил дело об убийстве двоих мужчин в Саранске из-за громкой музыки Пресс-служба Следственного комитета

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В Саранске задержали 43-летнего местного жителя по подозрению в двойном убийстве. Предположительно, он жестоко расправился с двумя молодыми людьми из-за громкой музыки, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Республике Мордовия.

По данным ведомства, ночью 27 января рядом с припаркованным автомобилем у дома на проспекте 50-летия Октября нашли два трупа 28-летних мужчин. На их телах зафиксировали ножевые ранения.

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Следователи подозревают в убийстве жителя дома, рядом с которым лежали трупы. По версии СК, молодые люди, находясь в салоне машины, громко слушали музыку. Это не понравилось соседу, он вышел на улицу с ножом и зарезал нарушителей покоя.

Сейчас подозреваемого допрашивают правоохранители, против него возбудили уголовное дело о двойном убийстве. Все причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее в Балашихе суд приговорил 27-летнего местного жителя к 20 годам колонии строгого режима. Он поджег квартиру с тремя людьми и ограбил пенсионерку.