Криминал 26 апреля 2023, 23:58 Жителя Самары приговорили к сроку за нападение на знакомого

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Житель Самары напал на своего знакомого с ножом. За это его приговорили к сроку. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на данные прокуратуры Самарской области.

Преступление произошло в сентябре 2022 года. Злоумышленник на фоне личной неприязни решил напасть на своего знакомого. Он приехал к нему домой, а после того, как мужчина открыл калитку, ударил его ножом в живот. В результате пострадавший получил тяжкий вред здоровью.

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В ходе судебного заседания злоумышленник признал свою вину, однако не раскаялся. Его приговорили к заключению сроком на три года и четыре месяца.