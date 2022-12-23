Криминал 23 декабря 2022, 17:42 Жителя Самары приговорили к 19 годам лишения свободы за убийство девушки

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Жителя Самары осудили за убийство девушки, с которой он познакомился на сайте знакомств. Его приговорили к 19 годам колонии строгого режима, сообщил «Царьград» со ссылкой на прокуратуру Самарской области.

Убийца договорился встретиться со своей новой знакомой и пришел к ней в гости. Затем мужчина связал девушку ударил ее ножом не менее семи раз в область шеи, в результате чего пострадавшая скончалась.

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Он также украл у девушки деньги и банковские карты.

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