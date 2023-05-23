23 мая 2023, 14:18
Жителя Самары приговорили к 10 годам тюрьмы за убийство собственного отца
Суд приговорил жителя Самары к 10 годам лишения свободы за убийство пожилого отца. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на прокуратуру Красноглинского района.
По данным следствия, летом 2021 года подсудимый поссорился с отцом из-за обеда. В ходе конфликта мужчина несколько раз ударил пенсионера сковородой в область головы и туловища.
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Отмечается, что от полученных травм пожилой потерпевший скончался.
Преступления
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