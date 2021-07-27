Жителя Самары осудят за сбыт наркотиков

Жителя Самары обвиняют в сбыте наркотиков на территории города. Уголовное дело уже передано в Кировский районный суд. Об этом сообщил «Царьград».

Преступление произошло в марте 2021 года. По версии следствия, мужчина согласился участвовать в сбыте наркотиков на территории Самары. Подозреваемый договорился о том, что закупит партию героина и доставит ее в город, однако планам не дано было сбыться. Следователям удалось изъять два килограмма наркотиков, спрятанных в колесе автомобиля. Самого мужчину задержали. На данный момент выясняются обстоятельства случившегося. Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.