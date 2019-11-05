Жителя Самарской области заподозрили в финансировании террористов

Мужчину подозревают в перечислении средств на нужды террористов.

Отмечается, что речь идет о группировке «Джебхат ан-Нусра»*.

Правоохранители завели на мужчину уголовное дело. Ему предъявили обвинение в содействии террористам и, по решению суда, арестовали.

*«Джебхат ан-Нусра» — террористическая организация, запрещена на территории РФ