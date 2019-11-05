  • Жителя Самарской области заподозрили в финансировании террористов

    05 ноября 2019, 19:42

    Ирина Нагайникова

    В Самарской области сотрудники ФСБ задержали подозреваемого в финансировании террористической группировки, сообщил сайт «Политика сегодня».

    Мужчину подозревают в перечислении средств на нужды террористов.

    Отмечается, что речь идет о группировке «Джебхат ан-Нусра»*.

    Правоохранители завели на мужчину уголовное дело. Ему предъявили обвинение в содействии террористам и, по решению суда, арестовали.

    *«Джебхат ан-Нусра» — террористическая организация, запрещена на территории РФ