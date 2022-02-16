Жителя Самарской области убили за сломанную дверную ручку

Жителя города Чапаевск Самарской области убили после того, как он сломал дверную ручку. Об этом сообщил «Царьград».

В декабре 2021 года трое соседей распивали алкоголь. В какой-то момент погибший случайно сломал дверную ручку, из-за чего между мужчинами возник конфликт. Двое соседей избили оппонента руками и ногами, от чего в дальнейшем он скончался.

Против злоумышленников возбудили уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего».