Жителя Самарской области приговорили к двум годам заключения за поджог кафе

Житель Самарской области в состоянии алкогольного опьянения поджег кафе. Его приговорили к двум годам заключения в колонии строгого режима. Об этом сообщил «Царьград».

Ситуация произошла в Елховском районе в январе 2021 года. Мужчина выпивал в придорожном кафе. В какой-то момент он предложил персоналу заведения присоединиться к нему, однако сотрудник отказался. Мужчине не понравился такой ответ, он вышел на улицу и поджег газовый баллон, который располагался в мангальной зоне. В результате произошел взрыв, за которым последовал пожар. Ущерб заведению составил более двух миллионов рублей.

Против мужчины завели уголовное дело за умышленную порчу имущества. Суд приговорил его к двум годам лишения свободы в колонии строгого режима.