Криминал 22 августа 2023, 16:15 Жителя Самарской области приговорили к 8 годам колонии за убийство жены

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Суд приговорил жителя Самарской области к восьми годам лишения свободы за убийство собственной жены. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на данные региональной прокуратуры.

По версии следствия, зимой этого года между супругами произошел конфликт на почве ревности. В ходе ссоры мужчина схватил гвоздодер и несколько раз ударил им жену, от полученных травм она скончалась.

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Отмечается, что отбывать свое наказание местный житель будет в колонии строгого режима.